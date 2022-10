Dag waarop ik 65 word komt er gewoon een jaar bij

GastschrijversVanmorgen om zeven uur was het precies 65 jaar geleden dat ik geboren werd. Het clichébeeld dat ik vroeger had van 65-jarigen, die met pensioen gingen en bejaarden werden achter geraniums, past niet bij het beeld dat ik nu van mijzelf heb.

Later boden voorbeelden binnen mijn familie mij een ruimer perspectief op het ouder worden. Mijn opa hield op zijn 85e tuintjes bij van de buren van zijn ‘aanleunwoning’ naast het verzorgingshuis . Hij zei : ‘Die oude mensen kunnen het zelf niet meer’. Dit was in 1979.

Later bleek dat hij de oudste bewoner van zijn buurtje was. Mijn moeder, zijn dochter, runde tot haar 72e een eigen winkel, in een tijd waarin dit niet vanzelfsprekend was en haar leeftijdsgenoten al lang gepensioneerd waren.

Vandaag, de dag waarop ik 65 word komt er, net als op alle voorafgaande verjaardagen, gewoon een jaar bij. Dat ik er nu toch bij stil sta heeft te maken met nostalgie, die in mijn huidige levensfase als een goede vriend met me mee reist in de tijd.

Quote Steeds meer ben ik me ervan bewust dat ik nu in de herinnerin­gen van later leef

Ik verzamel elke dag mooie, minder mooie en verdrietige herinneringen en rijg deze als kralen aan een ketting, die ik af en toe in gedachten als een rozenkrans door mijn handen laat gaan, dan mijmer ik over dat wat geweest is, om het volgende moment weer reikhalzend uit te kijken naar dat wat komen gaat.

Steeds meer ben ik me ervan bewust dat ik nu in de herinneringen van later leef en probeer, waar het binnen mijn eigen mogelijkheden ligt, deze zo mooi en vooral waardevol mogelijk te maken. Ik kijk over mijn laptop de tuin in en zie dat de geraniums in de bloembakken er nog best goed bij staan voor deze tijd van het jaar.

Carmen Schlosser uit Beuningen

