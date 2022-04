De man doet zijn werk grotendeels in stilte. Heeft een ‘oortje’ in om bijvoorbeeld ‘Ekdom in de morgen’ te luisteren en soms is dat zo hilarisch dat hij hardop lacht, met vreemde blikken in de directe omgeving tot gevolg.

Het is de man van de koffie, thee en andere versnaperingen die we dagelijks op ons werk tot ons nemen. Die ervoor zorgt dat alle producten zijn aangevuld, dat alles schoon en netjes is en dat technische mankementen worden verholpen.

Dat speciale wensen -heeft u ook decafé Cappuccino met karamelsmaak?- geprobeerd worden te vervullen.

Van maandag tot en met vrijdag is hij volgens velen ‘de belangrijkste man’ van het bedrijf. Want als er iets moet werken, zeker op maandagochtend, dan zijn het wel de koffiemachines. Maar als alles werkt, schoon en aangevuld is, dan is de man ‘onzichtbaar’ voor velen.

Gaat er toch iets mis en dat kan met technische apparatuur, is het telefoonnummer snel ingetoetst en wordt bijna gesmeekt om toch zo snel mogelijk te komen om het giga-probleem op te lossen. Het is nog net niet ‘laat alles vallen en kom deze kant op’. Maar soms duurt het iets langer en dat levert nogal eens een boze blik op. En, kom ook vooral niet tussen 10.00 en 10.30 uur, want het openen van een koffiemachine terwijl er pauze is, is écht not done!

Quote Nederland is een koffieland. Hulde aan de operators die zorgen voor de belangrijk­ste ‘brandstof’ op de werkvloer

Een kopieermachine die niet werkt, een draaideur die klemt, een auto geparkeerd op de plaats van de directeur, zijn allemaal zaken die makkelijk te regelen en te overzien zijn, maar als het koffieapparaat niet werkt, dán is er pas een probleem. Help!

Ton Wiggers uit Terborg

