GastschrijversIk spoel even terug naar gisteravond, check bij Facebook opnieuw in, en druk op replay, komt ie. We zijn uitgenodigd op een bruiloft. De feestelijke gebeurtenis vindt plaats bij de Paulus in Winssen.

Nu ik daar na ruim 40 jaar voor het eerst weer een voet over de drempel zet, zak ik gelijk terug in de tijd. Ik zie mezelf weer in een witte spijkerbroek, Adidas sportschoenen en een hawaï-blouse. Want in de Paulus ontmoette ik mijn eerste liefde, dronk ik mijn eerste biertje, vierde er carnaval, ging ik naar Normaal en naar de disco.

Nu op de bruiloft doet de muziek ook mee, dans ik met Ria op Hot stuff van Donna Summer. Bij het wegsterven van de laatste muzieknoten schreeuw ik bij iemand in het oor dat we gelukkig de muziek van Tina Turner nog hebben en zoals altijd op elk feest weer, dans ik met mijn mens op zijn speciale hit Paradise by the dashboard light. Drink ik nu wijn en heb ik het met Dilly over de prachtige schilderijen van Hans, een bijzondere kunstenaar uit Winssen.

Ook de mensen uit die tijd trekken even aan mijn geestesoog voorbij want toen de naam K……. viel, ja dan denk ik gelijk aan Pieter toen nog met een kop vol krullen, liet Frans daar zien dat hij met de auto van zijn pa was, omdat hij zijn rijbewijs gehaald had.

Ondertussen hoor ik nu het tromgeroffel van Cesar Zuiderwijk bij Long blond animal. En luister ik met Wim al hijgend en puffend naar Saturday night, gezongen door de weerbarstige stem van Herman Brood. Kortom het is een remix van toen en nu het was een prachtig feest, er zijn mooie herinneringen opgehaald en gemaakt. Ik druk nu op stop!

Mijn mens en ik hebben, evenals het bruidspaar, genoten van dit prachtige feest, we gaan het er zeker nog over hebben. Maar voor nu hang ik in de tuinstoel met koffie in mijn nachthemd even bijkomen vandaag, maar ik koester de gebleven en gemaakte herinneringen...

Laura van Haarlem