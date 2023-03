De eerste keer naar een 50+ feestje: ‘Tja, dat altijd spannend’

’t Brewinc was de oude Algemene Technische School Doetinchem waar ik na mijn opleiding nooit meer terug ben geweest. Ik wist wel dat het gebouw flink was verbouwd en dat er voor 50+ volop activiteiten worden georganiseerd.

En, aangezien we ook al, ontkennen helpt niet, een stukje meer dan 50+ zijn, gingen we eens kijken wat zo’n zondagmiddag dansoptreden van Blacky inhield.

De drempel kwam even om de hoek kijken van wat ons te wachten stond. Want, tja het was voor ons de eerste keer dus altijd spannend. Maar we werden gelijk al door vrijwilligers aangesproken alsof we elkaar al jaren kennen..

En daar zaten we dan met onze generatiegenoten en het voelde gelijk al of we tussen oude buurjongens en meiden zaten. Met oude herinneringen ophalen over wat we zoal hadden uitgevreten toen we nog op deze school zaten.

Quote Met een wijntje, gratis nootjes en een beetje meelallen op de muziek van Blacky keken we naar de generatie­ge­no­ten die zo te zien nog dansles hebben gehad.

Met een wijntje, gratis nootjes en een beetje meelallen op de muziek van Blacky keken we naar de generatiegenoten die zo te zien nog dansles hebben gehad. Je had in de jaren zestig en daarna veel dansscholen in Doetinchem, Gaanderen en Ulft en diegene die dansles hadden gehad haalde je er zo uit.

Ikzelf kwam alleen laat op de avond op de dansvloer als men DU van Peter Maffay speelde en veel van de mannelijke tafelgenoten waren ook toen niet z’on held in dansen als iedereen keek.

En zo liep de zondagmiddag op zijn einde met een enthousiast spelende Blacky die menig voetje van de vloer kreeg met zijn muziek. Na afloop even nagepraat met hem en de agenda van ‘t Brewinc meegenomen ,daarna frietje eten bij Counter Bos .

We hebben de zondag alweer om en hebben nu een adresje erbij mochten we met buurjongens en meiden willen ouwehoeren over vroeger.

Harrie Schröder, Doetinchem

