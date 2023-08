De grote schaamte van Arnhem: de AKU-fontein

Het monument trok in de begin jaren 60 veel jongelui aan, onder wie ook provo’s, kunstenaars en studenten van de kunstacademie. Op Koninginnedag werd er massaal in gebaad (alhoewel dat toen streng verboden was) en af en toe gooiden grappenmakers er zeeppoeder in, wat voor grote feestelijke schuimwolken over het Willems- en Gele Rijdersplein zorgde.

Sinds 2017 is de AKU-fontein een rijksmonument. Maar helaas schrik je je het leplazarus als je deze fontein nu bezoekt. Het is er vies en verhabbezakt. De originele grindtegels zijn voor een deel opgevuld met cement en het mozaïek is ook al lang niet meer om aan te zien.

Het imago van de fontein is nu dat van een wat grimmige plek waarop ook nog eens een terras en een fietsenstalling zijn gebouwd. En in de pergola wil je nog niet dood worden gevonden (al is die kans niet eens zo denkbeeldig). Geen fijne plek meer.

Nu zijn er allerlei pogingen gaande om die fontein in oude luister te herstellen, maar tot nu toe zonder concreet resultaat. Het meest irritante vind ik dat het beeld van Tajiri zo vernield is. Op de wiki website van Tajiri kan je zien hoe dat er oorspronkelijk uit zag.

Nu hangt een van die buizen al jarenlang schuin, vermoedelijk is er ooit door iemand aan gehangen of zo. En dan denk ik: is er nou ergens in Arnhem niet één vakkundige, gepensioneerde lasser die dat beeld eens netjes kan herstellen? Het is de grote schaamte van Arnhem.

Erlend Joséphy uit Arnhem