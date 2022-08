De korte broek

Vaak staat het niet letterlijk in het beleid of de kledingvoorschriften beschreven. Toch zie je vaak op kantoorbanen dat de meeste mannen bij hoge temperaturen een lange broek dragen. Vrouwen daarentegen zie je wel vaker in een jurk, een rok of een korte broek bij dit soort temperaturen. Natuurlijk schets ik hier een subject beeld, want dit verschilt per bedrijf, per afdeling en per regio.