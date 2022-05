De laatste Oekraïense vluchteling in Jan Massinkhal

GastschrijversHet zit er bijna op: 30 mei sluit de Jan Massinkhal in Nijmegen voor vluchtelingen en asielzoekers. In mijn ochtendshift als vrijwilliger nemen we afscheid van de laatste vluchteling uit Oekraïne.

Het is een jonge vrouw die samen met drie vriendinnen het oorlogsgeweld is ontvlucht. De drie vriendinnen kwamen in Wijchen terecht. De hereniging moest prioriteit krijgen en dat is uiteindelijk gelukt omdat er in Wijchen een plek vrij kwam. Tranen van dankbaarheid waren er bij het afscheid en wij wensen haar heel veel goeds voor de toekomst.

Resten nog 165 asielzoekers uit Ter Apel. Allemaal COA. De dynamiek is geheel anders. Veel jonge mannen uit verschillende delen van de wereld en een aantal Syrische vluchtelingen met hun gezinnen. Kleine kinderen vragen om een stepje of een fietsje, een brutaal jongetje wil voordringen bij het ‘winkeltje’.

We kijken elkaar aan en ik zie een kind dat in zijn jonge leven snel heeft geleerd om voor zichzelf op te komen. Hij moet wel. Een Syrische asielzoeker wil zaterdagochtend graag naar zijn broer in Tilburg, of dat kan? Wanneer deze man naar Tilburg gaat, wat mag, neemt hij een risico omdat hij dan uit het zicht van het COA is en hij kan zijn opgebouwde status verliezen. Het COA had weekend.

Diezelfde zaterdag wilde een jonge Oekraïner naar huis, zijn stad was volgens hem ‘safe’. Ik schrijf hem uit en hij krijgt instructies mee hoe te reizen. Via Deventer, Berlijn, Krakau en naar de Oekraïne.

Uit andere centra in het land is men komen kijken hoe wij de opvang hebben georganiseerd. Men was onder de indruk van wat wij de vluchtelingen allemaal bieden, dat is lang niet overal zo.

Ook deze ochtend is er weer een divers groepje vrijwilligers aanwezig, een arts ouderenzorg, een medewerker van het CBR, een jonge man werkzaam in het ziekenhuis en een oudere dame. Waarschijnlijk een van de laatste keren want na sluiting van de hal is er voor vrijwilligers geen plek meer. Prachtig al deze hulp voor mensen die niets meer hebben.

Dick Stoel

