De mallemolen van het leven

GastschrijversToen ik Mia en Dion hun liedje ten gehore brachten in een poging de finale van het Songfestival te bereiken, deed de draaiende schijf waar ze opstonden me aan een andere deelneemster denken. Heddy Lester, die met De Mallemolen weliswaar het Nationaal Songfestival won, maar bij het Eurovisiesongfestival helaas op de twaalfde plaats eindigde.

Haar eigen boodschap werd toen bevestigd: het kan raar kan lopen in het leven, alles is eigenlijk een kwestie van perspectief. Draaischijf en perspectief kwamen vandaag weer in mijn gedachten toen ik onze wijk uit reed en een grote opblaas-Abraham zag staan voor het huis van iemand die z’n vijftigste verjaardag vierde en ik dacht: ‘Ach, wat een jonkie nog…’

Maar terwijl ik het dacht moest ik lachen om mezelf. Als kind en zelfs als jongvolwassene heb ik zo vaak deze feestpoppen zien staan waarbij ik dan dacht: ‘Ach, 50 jaar, zo oud al…’

Toen stond ik kennelijk ergens anders op de draaischijf en mijn beleving was toen anders dan nu. De vraag dringt zich aan me op: ‘Wanneer was mijn blik vertroebeld en wanneer zag ik het eigenlijk zo helder als een klontje?’ Het antwoord is doodsimpel: mijn blik was in beide gevallen scherp, maar het perspectief was anders.

Toen ik vroeger met vriendinnetjes na school op het schoolplein (want wij speelden gewoon buiten en zaten niet vastgeplakt achter computers en Gameboys) aan het hinkelen waren of aan het kaatsen tegen de hoge schoolmuren kwam soms een opa of oma één van de kinderen ophalen en ik herinner me dat ik dacht: ‘Poeh, die zijn toch vast al 65, wat oud!’

En heden, deze grens zelf al gepasseerd, voel ik me lang niet zo oud als ik toen dacht nu te zullen zijn. Dus ja, kwestie van perspectief hè.

Marianne Strolenberg uit Wijchen