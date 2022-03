‘De sfeer in Actania is me mijn leven lang bijgebleven’

‘In de zomer van 1967 was ik met vrienden op Terschelling waar in Dancing Actania de nieuwste plaatjes gedraaid werden. Dé hit die zomer was If you go to San Francisco van Scot McKenzie. Het was een spannende en inspirerende tijd en iedere week kwamen er wel nieuwe nummers uit van The Beach Boys, The Rolling Stones, The Kinks en vele anderen. Van de typische ‘Wall of Sound’ van Phil Spector met The Ronettes en The Crystals ben ik een fan waarbij Be my Baby van The Ronettes mijn favoriete nummer één is. De sfeer in Actania, waar gedanst en geschuifeld werd, het gevoel van vrijheid, van ‘love en peace’, het is me mijn leven lang bijgebleven.’