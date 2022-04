De wolven lopen weer rond in ons land en er zit voor ons weinig anders op om er maar aan te wennen

GastschrijversDe wolven zijn na 150 jaar terug in Nederland. De afgelopen tijd stonden er regelmatig verhalen van voor- en tegenstanders in deze krant, waarbij opviel dat beide partijen argumenten gebruikten waarop wel wat viel af te dingen.

De voorstanders zijn doorgaans stedelingen die vinden dat de natuur in Nederland wel wat spannender mag. Tenslotte leven hier genoeg prooidieren die anders door jagers in toom moeten worden gehouden. Een wat hogere afrastering en een schrikdraadje zou de schade aan landbouwhuisdieren moeten beperken.

Tegenstanders, meestal bewoners van het buitengebied, beweren dat Nederland te klein is voor wolven. Zij zijn het die de meeste last van ze hebben van de wolven. Jaarlijks worden enkele honderden schapen door wolven gepakt. Het is niet voor niets dat de wolven hier 150 jaar geleden uitgeroeid werden.

Naast het negatieve imago van schapenkiller moet gezegd worden dat de wolf ook een belangrijke functie heeft in het ecosysteem. Een praktijkvoorbeeld maakt dat duidelijk. In het Yellowstonepark in Amerika werden in 1995 weer wolven uitgezet nadat ze in 1926 waren uitgeroeid. Het doel was het verstoorde ecologisch evenwicht weer te herstellen. Dit lukte goed want nadat de herten waren teruggedrongen door de wolven kregen allerlei andere levensvormen meer kansen waardoor de biodiversiteit aanzienlijk toenam.

Quote Wel weet ik dat de veelge­bruik­te term probleem­wolf onjuist is. Een wolf die een schaap pakt, vertoont natuurlijk gedrag maar zorgt wel voor een problemati­sche situatie

De hamvraag is wat we belangrijker vinden. Is het de schade die wolven aanrichten aan onze veestapel of is het de positieve bijdrage aan de biodiversiteit?

Als natuurliefhebber én schapenhouder zou ik het niet weten. Wel weet ik dat de veelgebruikte term probleemwolf onjuist is. Een wolf die een schaap pakt, vertoont natuurlijk gedrag maar zorgt wel voor een problematische situatie. Feit is dat de wolven weer rondlopen in ons land en dat er voor ons weinig anders op zit om er maar aan te wennen, of je nu voor of tegen de wolf bent.

Joop Koopman uit Lent

