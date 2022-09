‘Dit lied beschrijft het gevoel van de rare wereld waarin we leven’

Gastschrijvers De kroeg verdwijnt

Ik woon in Berg en Dal, een dorp dat al jaren geen kroeg meer heeft en dat is een groot gemis. Niet alleen voor de inwoners, maar ook voor de bezoekers. Je kan nergens meer even neerstrijken om een kop koffie of een pilsje te drinken of je moet er een complete maaltijd bij bestellen.

6 augustus