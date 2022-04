‘Dit lied doet me denken aan gruwelijke oorlog in Oekraine’

,,Toen het dochtertje van Chris Rea met vreselijke geweldstaferelen op tv werd geconfronteerd, trachtte de schoonvader van Chris haar te troosten door te zeggen dat er een hemel is. Rea schreef het prachtige Tell me there’s a heaven.

Dat hoorde ik toevallig toen het beeld op tv verscheen van het aangespoelde kinderlijkje. Een foto die de wereld overging. Het kind had de vlucht in een gammel bootje over de Middellandse Zee niet gehaald. Voor mij is dit nummer nu onlosmakelijk verbonden met het kinderleed in opvangkampen en nu in die gruwelijke oorlog in Oekraïne.’’