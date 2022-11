‘Dit liedje heeft veel interpretaties en lagen’

,,Ik vind niet alleen de muziek belangrijk maar ook de tekst. Wat wil men mij/ons vertellen? Dit -vermoedelijke relatief onbekende- nummer heeft veel lagen of interpretaties. Mijn interpretatie: Het gaat over een missie die je moet verraden, een missie aan jezelf of voor jezelf. Het vervullen van die missie mislukt, je bent niet in staat om die missie te vervullen. Dit kan een onbereikbare liefde zijn.



Maar dan begrijp je dat het de bedoeling was om die missie niet te vervullen, je moet de moed hebben om te begrijpen dat je niet alles in eigen hand hebt. Invloeden van buitenaf kunnen alles veranderen.”