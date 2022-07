‘Kan dat? Dat de tekst van een liedje precies overeenkomt met het moment waarop en de situatie waarin je iemand voor het eerst ontmoet? Dat was het geval in juli 1989 toen ik in Haïti, waar ik werkte in de krottenwijken van de hoofdstad Port-au-Prince, de veel jongere Magalie ontmoette op het strand van Kyona Beach. Tijdens die ontmoeting brak er onweer los met felle bliksemschichten, harde windstoten en stortregen. Wij gingen snel het restaurant binnen waar eigenlijk veel te luid, om maar boven de natuurgeluiden buiten uit te komen, Céline Dion Mon rêve de toujours zong. Dit nummer gaat over een meisje dat haar geliefde vond tijdens een losbarstend onweer op een strand, juist op het moment waarop ze het leven niet meer zo ziet zitten. Magalie werd daarna mijn ‘Nathalie’ van Gilbert Bécaud. Ze leerde mij de Haitiaanse samenleving kennen en vroeg elk jaar op mijn verjaardag op Radio Métropole het nummer van Céline Dion aan. Magalie kwam om tijdens de zware aardbeving van 12 januari 2010 toen ze werkte in het VN-gebouw. Ik was al enkele jaren daarvoor definitief teruggekeerd naar Nederland. Dit liedje laat mij de rest van mijn leven aan Magalie denken. Het bleek dat Magalie toen haar ‘rêve de toujours’ gevonden had. En ik mijn grote steun en toeverlaat in één van de moeilijkste samenlevingen in de wereld.’