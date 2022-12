‘Dit nummer komt overeen met wat nu gebeurt in Oekraïne’

,,Ik ben al een aantal jaren in het bezit van deze single uit 1965. De tekst komt naar mijn mening geheel overeen met wat nu plaatsvindt in Oekraïne. Deze song hoor je eigenlijk nooit in lijstjes met een top zoveel. Het lied geeft een gevoel van: ‘Waar zijn we in hemelsnaam mee bezig in Oekraïne’. Het is een protestlied dat in 1964 werd geschreven door P. F. Sloan. Het is door een groot aantal artiesten opgenomen, maar de bekendste versie is die van Barry McGuire uit 1965.”