GastschrijversOnze huisarts was multifunctioneel. Hij was verloskundige, trok tanden, hechtte een beenwond en had de juiste oplossing voor een gebroken arm.

We tellen het jaar 1952 en ik was zes. Het was zo’n echte ouderwetse dokter die direct na de oorlog op een motor bij de patiënten op huisbezoek kwam. In dit jaar was hij de eerste die een auto had en daar keken wij als kinderen met bewondering tegenop.

Hij was zo vertrouwd bij de mensen en kon dan ook regelmatig tijdens zijn bezoek mee-eten. De dokter kwam tussen de middag en nadat hij in de pot had gekeken, bleef hij boerenkool met spekjes en een hesje uitgebakken spek mee-eten.

Omdat het woensdagmiddag was en we vrij van school hadden en de dokter zo lekker gegeten had, mochten twee zusjes en ik een stukje in de auto meerijden. We zaten prinsheerlijk met z’n drieën op de achterbank van de mooie glimmende auto en we hadden geen idee waar het heen ging. De dokter zat met zijn handschoentjes aan zacht zingend te sturen en de bomen vlogen aan ons voorbij. Wij voelden ons de koning te rijk.

Plotseling stopte hij de limousine en zei dat hij naar een patiënt moest. Wij moesten nu maar weer netjes naar huis lopen en onze moeder bedanken voor het lekkere eten. Achteraf bleek dat we bij een boerderij 3 kilometer verderop waren. Toen we de voor ons bekende molen zagen, wisten we weer waar we waren. We waren op de helft.

Op de vraag van een oom, wat ik later graag zou willen worden. Zei ik graag dokter te willen worden. ,,Omdat je nooit hoeft te werken, je overal gratis kunt mee-eten, je auto kunt rijden, je krijgt geen vieze handen en je bent altijd aan het zingen.””

Wim Epskamp uit Ulft