Een bijzondere vrouw is ze geworden

Gastschrijvers‘Hai pap’. Het is mijn dochter Tess. Ze is met de fiets van oud-Zevenaar naar Doetinchem gefietst, wel met de e-bike maar toch een end weg. Ze had mij al vaak gevraagd om een keer samen met z’n tweeën te gaan lunchen.

En zo gingen we al druk pratend op onze e-bikes op weg naar Villa Ruimzicht in Doetinchem, waar ze had gereserveerd. Het is druk op de weg. De mensen willen er duidelijk op uit na de coronajaren van afzien en thuiszitten, concludeerden we samen al fietsend.

En aangekomen zaten we lekker op het terras te genieten van het zonnetje, het weidse uitzicht, de oude bomen en het verkeer verderop. Het is ook heel mooi dat we dit kunnen en doen in deze tijd, want in mijn jeugd deden we dit soort dingen met onze ouders niet veel.

De jongens hadden het café en de meiden? Tja mijn vrienden en ik hebben toen aardig geïnvesteerd in café de Ketz aan de Veemarkt .Meestal in de weekenden waren we samen in diverse disco’s in Doetinchem en omstreken.

Het is leuk om te zien hoe nu vriendinnen met een wijntje op terrasjes zitten te praten over grote vriendinnenproblemen. Mijn dochter en ik waren het met elkaar eens dat elke tijd wel iets had. Ik als langharige discoganger had die discotijd ook niet willen missen.

Quote De tijd gaat snel. Zo leer je ze op de fiets met zijwiel­tjes en zo staat ze met de e-bike bij je, zomaar effe bijkletsen.

En zo waren we met een wit wijntje verhalen aan het ophalen van toen zij nog klein was, met de krasjes die je oploopt in het leven en gingen we moeiteloos over naar de toekomst.

De tijd gaat snel. Zo leer je ze op de fiets met zijwieltjes en zo staat ze met de e-bike bij je, zomaar effe bijkletsen. We waren klaar en ze wilde perse de rekening betalen. Prima, ik sputterde niet tegen. Alleen was de e-bikeaccu bijna leeg en dus bracht ik haar met de auto terug naar huis. Een bijzonder vrouw is ze geworden, dat is ze, en ook kind gebleven.

Harrie Schröder uit Doetinchem

