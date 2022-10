GastschrijversVanmorgen heb ik samen met Wim twee uurtjes gestaan in de Coop winkel in Zeddam. We werden hartelijk ontvangen door de manager en kregen gelijk koffie.

Na het een en ander te hebben doorgesproken gingen de gele hesjes aan met het logo van voedselbank Montferland er op. We zijn herkenbaar, dat zeker. Ik ging bij de deur staan waar iedereen binnen komt, zette mijn allerliefste lach op en gaf de klant een flyer. Met de mededeling van dat dit een actie is voor de voedselbank.

Zo konden ze zelf lezen wat handig is om te geven. Vooral de houdbare producten hebben we graag. Tja, dan komen er verhalen. ‘Ik bun blij dak eiges nog te etten heb’, zei een oudere mevrouw.

Een paar kleine kindjes die het in de krat bij Wim mochten deponeren van hun mama. Een mevrouw kwam bijna een halve winkelkar doneren met de mededeling ‘wij kunnen het gelukkig nog kopen en willen anderen die het zwaar hebben laten meedelen’. Wauw, kippenvel hoor.

Quote Een oudere meneer kwam terug met een pak bedorven melk

Wim pakte alles keurig in kratten die weer door andere chauffeurs werden gehaald. Een oudere meneer kwam terug met een pak bedorven melk. Hij moest er aardig wat geduld voor hebben bij de kassa en was erg stellig. Of ik krijg het vergoed of ik kom hier nooit weer. Hij had geen bonnetje. De manager kwam erbij, loste het snel op en meneer kreeg 2,05 euro contant terug.

Raad eens waar dat geld terecht kwam? Ja hoor, na een vriendelijk gesprek (jullie konden zeker alles horen, maar het gaat me om mijn principe), keek hij me aan en vroeg of ik dan die melk wou gaan kopen in de winkel van zijn geld of we ook misschien een potje hadden waar hij anders het geld kon doneren. Yes, dat hebben we een echt spaarpotje.

En zo kregen we ook nog wat contant geld van mensen die het in de winkel even waren vergeten en toch, toen ze ons zagen wat wilden doen. Zomaar een paar uurtjes staan voor een goed doel.

Gerda Tiemissen uit Didam

