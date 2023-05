Een olderwetse brullefte

In herinnering Jan Hulsegge is niet meer, maar zijn nalaten­schap is groot

Snoezelen, in de zorg is het een bekend begrip. Edenaar Jan Hulsegge is er de grondlegger van. In 1975 ontwikkelde hij, samen met collega Ad Verheul, de methode om de zintuigen van mensen met een verstandelijke beperking te prikkelen. In meer dan 180 landen wordt het snoezelen inmiddels veelvuldig toegepast.