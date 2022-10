‘Ik heb aan beide nummers mooie herinneringen. De eerste gaat over Mr. Blue Sky. Ik kwam eind jaren zeventig regelmatig bij café de Pluum in Stokkum. Vaak na het voetballen of om te biljarten. Maar ook zomaar, om te kaarten of bij te praten. Op enig moment hadden ze een jukebox. Vele mooie platen kon je draaien, maar de allermooiste was van ELO. Elke keer als ik binnenkwam, gooide ik er een kwartje in voor Mr. Blue Sky. De rest van het café wist dan ook meteen dat ik binnen was. Voor Angels moet ik terug naar de zomer van 1999. We zaten op een camping in de Provence in Frankrijk. Vanuit onze camping gingen we een dagje naar Monaco. Op de terugweg hadden we een cassettebandje opstaan met de plaat Angels. We zongen allemaal mee, ook onze kinderen van 9 en 11 jaar. Je moet je voorstellen: een snelle auto met het dak eraf, mooie muziek en dan met je gezin rijden door de heuvels van de Provence. Telkens weer terugspoelen en weer opnieuw meezingen. Ik vond dat een gevoel van ultieme vrijheid en samenzijn.’