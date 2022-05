‘Elke keer als ik Zoom hoor, komt dat heerlijke gevoel dat ik toen had weer naar boven’

binnen kijken bij Ehab woont in een sobere woning, zonder frutsels

‘Welkom. Welkom.” Ehab Kurabi maakt vanuit de deuropening een uitnodigend gebaar. In de hal staat een schoenenkast. Als het bezoek aanstalten maakt om de schoenen uit te doen, omdat dat in veel landen gebruikelijk is, gebaart hij dat dat niet hoeft. ,,Niet nodig. Kom verder.”

6 mei