Eric dronk liters cola en was heel stil voor zijn doen

GastschrijversLilian, mijn partner, ging ’s avonds naar de Bingo toe, dus tijd voor mij om eens te kijken of de oude VHS-recorder het nog deed. ‘Vakantie in de Eifel Duitsland’ las ik op de VHS-banden En stopte hem in de recorder.

Er was op te zien dat we de imperiaal op het dak van mijn rode oude Audi deden. Ik had net die auto gekocht en ook pas mijn rijbewijs gehaald in de jaren zeventig en zou met mijn twee kameraden, Bertie en Eric, op vakantie gaan naar de Eifel in Duitsland.

Ik herinner me ook wat de opnames niet lieten zien: dat Bertie niet oplette omdat zijn hond, een bouvier, hem afleidde en hij daardoor de imperiaal op zijn hoofd kreeg. Dus ging hij met een handdoek om zijn hoofd naar de dokter en kwam hij terug met vier hechtingen.

We hadden de bungalowtent van mijn broer geleend en op de imperiaal vastgemaakt. Verder hadden we een blik nasi, paar flessen cola en bier gekocht. Dat was het dan, dachten we. De volgende dag op reis, met Bertie al filmend én met hoofdpijn voorin. Eric zat achterin de auto. Hij was opvallend stilletjes. Zo reden we op de toen nog te horen betonplaten van de Duitse autowegen. Bertie en ik waren druk met het kaartlezen.

Bij de opbouw van de bungalowtent was Eric nog steeds niet zo spraakzaam, viel ook Bertie op. We gingen eten en pakten het blik nasi, maar hadden geen blikopener. Dan maar met een mes openmaken. Toen we geen boter, laat staan een pan konden vinden, gingen we maar aan het bier, want een glas bier is drie sneetjes brood wisten we.

Alleen Eric niet. Hij dronk liters cola en was nog steeds heel stil. Bertie en ik hadden het al door. Hij had ‘heimwee’. De volgende dag gingen we weer huiswaarts, omdat de omgeving ons tegenviel, zeiden we tegen een oplevende Eric.

Onderweg vloog nog de doorgeroeste uitlaat met een knal onder de auto vandaan. Gelukkig had men toen al in Duitsland een soort Kwikfit mét uitlaten.

Lilian kwam terug van de Bingo. ,,Weer niks gewonnen”, zei ze, ,,en jij vanavond?” ,,Heimwee gehad”, antwoordde ik.

Harrie Schröder uit Doetinchem