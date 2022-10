Even aaien

In de bijkeuken hingen een Haflingerpaard, een Schotse hooglander en een goed gehumeurd varken. Het varken had een plaatsje boven de vriezer. ‘Als hij erg stout is of gemeen doet gaat hij de vriezer in’, zei ik weleens. Maar daar waren ze het absoluut niet mee eens en dan kreeg poetemans een extra knuffel. Wanneer de kids na een bezoekje weer huiswaarts keerden was een afscheid van het 3-tal dieren een vast ritueel. Het varken was hun favoriet.