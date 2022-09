Fotoboeken maken

Elk kalenderjaar maak ik een gedrukt fotoboek voor mijn dochter, leuk voor later. Althans, dat hoop ik. Mijn broer heeft mijn moeder later weten dat ze één keer per jaar fotoboeken mag meenemen om samen te bekijken, de rest van de tijd mogen ze op haar zolder blijven liggen. Mijn vader geeft niks om foto’s, wat rustgevend eigenlijk.

Een vriendin van mijn moeder vertelde onlangs dat haar twee volwassen zoons tot haar grote verdriet de dozen met fotoboeken helemaal niet willen hebben, ze geven er gewoon niks om. Jarenlang eindeloos foto’s plakken met leuke handgeschreven teksten erbij: het ligt allemaal bij haar op zolder.

Een vriendin van mij neemt jaarlijks een week vrij om een fotoboek te maken van een heel kalenderjaar. Tot haar grote schrik loopt ze nu een paar jaar achter, het kwam er gewoon niet meer van. Ooit maakten we samen een afspraak: per leuk uitje één foto in het boek en niet twee, drie of meer. Scheelde tijd.

In coronatijd vond ik een fotoboek maken makkelijk. Geen tachtig pagina’s met foto’s, maar amper twintig pagina’s voor een heel kalenderjaar. Perfect.

Nu de wereld weer open is worden er alleen al op vakantie tientallen foto’s per dag gemaakt. Wat een mooi uitzicht: foto! Even samen een selfie: foto!

Quote Maar door duizenden digitale foto’s van jarenlang zonder tekst te scrollen lijkt mij niks aan

Als ik wat foto’s op vakantie doorstuur naar m’n ouders is de reactie: deze foto’s kennen we van vorig jaar. Jullie zijn op dezelfde plek. Weer op die hoge berg, weer van de glijbaan in het dorpszwembad en weer met die grote coupe ijs op dat ene gezellige terras. Maar leuk hoor!

Inderdaad bijna dezelfde foto’s, alleen zijn wij nu een jaar ouder en zijn de achtergrondkleuren mooier met dank aan de betere camera van mijn man. Het doet mij twijfelen over het fotoboek van dit jaar. Moet ik stoppen met al die jaarlijks gedrukte fotoboeken en extra cloud kopen zodat de foto’s voor altijd digitaal bewaard blijven? Scheelt een heel hoop tijd, energie en kosten.

Maar door duizenden digitale foto’s van jarenlang zonder tekst te scrollen lijkt mij niks aan. Dus toch maar weer een gedrukt fotoboek, leuk voor later. Althans, dat hoop ik…

Marenka van Toor uit Gendt