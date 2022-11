Haar zus heeft in de coronatijd afgezwommen en toen waren we niet welkom. Maar nu wel. Joehoe. Ik als haar oma zijnde twijfel natuurlijk niet aan haar zwemkunst maar heb toch stiekem wat kriebels in mijn buik. Spannend hoor.

Het is alsof ik zelf moet afzwemmen en dat brengt me terug in de tijd. In de jaren zestig, lang geleden. In de vijfde klas kregen we zwemles bij de Nevelhorst in Didam. Een baggergat omgetoverd tot een zwembad. Riet aan de kanten, vissen, koud water. Eerst droog leren zwemmen op de bankjes.

Veel leerden we van het schoolzwemmen en elkaar. Van mijn broertjes en de buurkinderen. Als we dachten dat we het konden, mochten we proefzwemmen aanvragen. De badmeester keek en gaf eventueel aanwijzingen wat beter moest. Als dat was verbeterd volgens jezelf ging je weer proefzwemmen.

Wachten op groen licht. Hoera, ik mag diplomazwemmen. Zo noemden we dat. Altijd in september. Koud, woelig water, veel vissen en trappelen maar. Ppff, hijgend naar adem naar het riet zwemmen en terug op de rug. En oh, wat was je trots als het gelukt was. Geen publiek, niemand die klapte. Maar wat was ik trots. Een van mijn eerste diploma’s.

Quote Want echt voor de kleintjes zo ver zijn zijn er al heel wat traantjes gevloeid.

Wat was het leuk gisteren. Zo kindvriendelijk. Duiken, springen, door het gat zwemmen, borstcrawl, rugcrawl en nog veel meer. Ik heb werkelijk genoten. Geen kind was bang.

Een mascotte liep rond en daar mochten daar mochten ze mee op de foto, samen met een heuse medaille om de nek, wat lekkers en natuurlijk het felbegeerde diploma. De badmeesters, juffen, ouders en verzorgers verdienen een dikke pluim. Want echt voor de kleintjes zo ver zijn zijn er al heel wat traantjes gevloeid. Een groot verschil, toen en nu.

Gerda Tiemissen uit Didam

