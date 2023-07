Er worden weinig open ‘kwalitatieve’ vragen gesteld en mensen geven vaak – al dan niet bewust – sociaal wenselijke antwoorden. Hoe dan ook wordt ‘geluk’ in mijn ogen te veel aan materiële welvaart opgehangen. Natuurlijk is het prettig om gezond te zijn en geen geldzorgen te hebben en dat mensen dat als geluk ervaren, kan ik me ook goed voorstellen.

Maar niemand verkeert in een permanente staat van geluk, het gaat meer om momenten van welbevinden en tevredenheid. Ikzelf kan geluk niet los zien van de sfeer in de samenleving als geheel en daar zit hem meteen de kneep. Niemand kan ontkennen dat we in een tijdsgewricht van polarisatie en onverdraagzaamheid leven. Het vertrouwen in de overheid is schrikbarend afgenomen, wat de sfeer onderling ook niet ten goede komt.

Een ander onderzoek van het CBS gaat over de mate van verbondenheid met elkaar. Er zijn in allerlei sectoren nog genoeg vrijwilligers actief, stelde men, maar de animo ervoor neemt af. De mensen zijn vooral drukdrukdruk.

Wat we met een chic woord ‘sociale cohesie’ noemen, is dus ook niet meer om over naar huis te schrijven. Het is een oud gezegde: geluk zit hem in de kleine dingen. Daar houd ik het voorlopig maar op. Als je er op die manier naar kijkt, kent geluk vele verschijningsvormen.

De een wordt blij van een dagje wellness, de ander van een wandeling in een stil bos, weer een ander van uitzinnig dansen op generieke techno-beats of - om het een beetje actueel te houden - van de triomfantelijke intocht op de Via Gladiola, wanneer hij/zij na een prestatie van formaat door duizenden toeschouwers wordt toegejuicht.

Zelf hou ik niet zo van dat massale. Mijn geluksmomentjes doen zich voor wanneer na de hectische zomer de rust weer neerdaalt op ‘mijn rivier’, de Maas. Geen extra decibellen meer van waterscooters, jetski’s, speedboten of andere lawaaiige vaartuigen op het water - alleen af en toe het gepruttel / geronk van een passerend binnenvaartschip.

Inge Quatfass