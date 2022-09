Gerard ontwerpt meubels: ‘Al mijn ontwerpen komen uit planken van 61 bij 61 centimeter’

mijn hobbyGerard Velthuis (86) groeide op in een gezin van meubelmakers. Zijn vader had een meubelwinkel en meubelmakerij in Haaksbergen. Velthuis en zijn broers werkten er en namen de zaak later over. Vijf jaar geleden begon Velthuis zelf meubels te ontwerpen en te maken.

„Al mijn ontwerpen komen uit planken van 61 bij 61 centimeter. De doe-het-zelfwinkels verkopen platen berken-multiplex van 61 bij 122 centimeter. Als je die doormidden zaagt houd je 61 bij 61 over”, legt de Westendorper uit.

„Mijn eerste ontwerp was echt functioneel, een lectuurbak. Toen werkte ik nog met scharnieren en spijkers, maar sinds drie jaar gebruik ik geen scharnieren, spijkers, schroeven en zelfs geen lijm meer, het is slide-art, alles schuift in elkaar.



Ik gebruik de hele plaat voor een meubel en probeer niets weg te gooien. Als ik de onderdelen weer uit elkaar schuif en bij elkaar leg, dan is het weer een plank van 61 bij 61.

‘Het werkt verslavend’

,,Ik werk ook met maar twee hoeken: 90 graden en 78 graden. Dat laatste omdat ik 25 centimeter van de rand begin met zagen en dan wordt de hoek vanzelf 78 graden. Die maten geven balans. Ik zaag en schuur alles met de hand, er komt geen apparaat aan te pas.



Het ontwerpen werkt verslavend. Als ik een stoel heb ontworpen moet er ook een tafeltje bij. Soms krijg ik in de auto een idee en heb ik het ontwerp in mijn hoofd al klaar voordat we thuis zijn. Dan maak ik eerst een kartonnen maquette.”

‘Blank hout is zo mooi!’

De vormgeving is het belangrijkst, benadrukt Velthuis. „Mijn stoelen zijn stevig genoeg om op te zitten, maar ze zijn niet comfortabel. Ze zijn leuk om te zien als object of als bloementafeltje.



Als ik tv kijk, kijk ik meer naar mijn tafeltje ernaast, dan naar de televisie. Ik werk wel met verf, maar blank hout is zo mooi! Soms maak ik een kleuraccent met vilt.”

‘Het zijn unica’

Zelfs de twee hobbelpaarden van Velthuis zijn makkelijk uitneembaar en passen dan in een platte doos van 61 bij 61. „Die heb ik er dus maar bij ontworpen. Net als de stoel die in zijn eigen zitting past.”



Velthuis verkoopt zijn ontwerpen nauwelijks. „Het zijn unica, ik kan er eigenlijk geen afstand van doen. Maar wat moet ik ermee? Dus heb ik laatst een kist van 61 bij 61 bij 61 gemaakt, daar konden er precies vijftien in. Netjes opgeruimd.”