‘In mijn geboortedorp Ulft woonde ik pál tegenover het kermisterrein. In de kermistent trof ik een muzikale dorpsvriend. Beiden single, besloten we gekscherend op mannenjacht te gaan. En dan vind je beiden dezelfde vent leuk. Helaas viel deze spetter wel op vrouwen en niet op mannen. Jaren later trouwde ik met deze spetter. Mijn dorpsvriend was daar ook bij. Helaas was hij nog steeds single. Vol liefde speelde hij voor ons op de vleugel op het moment dat wij de trouwzaal van het landhuis betraden. Een nummer van Lou Reed: Perfect Day. We vroegen hem lachend of hij nog moeite had met de gemaakte keuze van mijn man. Hij antwoordde: ‘Getrouwd, single, hetero of gay. Het is voor ons allen: a perfect day!’