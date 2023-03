Getver, zodra ik de keuken binnenkwam, wist ik al hoe laat het was

Lezers helpen lezers Ton zocht bierbrouw­spul­len uit de middeleeu­wen: ‘Iedereen dronk toen bier, ook kinderen’

‘Voor een jeugdproject over de middeleeuwen zoek ik materialen die te maken hebben met bierbrouwen in de (late) middeleeuwen, zoals houten vaatjes, een kookpot, houten lepels, juten zakken. Wie helpt me mee om een historische kelder opnieuw in te richten?’ Zo luidde de oproep van Ton Delhez. Het leverde een paar juten zakken, twee vaten en een koperen ketel op.