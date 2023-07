Goran of Conan?

GastschrijversIk lig in Vrsar, Kroatië op een luie stoel in onze vakantie cottage, midden in een olijfgaard, te genieten van de koffie en het geweldige weer. De cottage is in particulier bezit van Goran. Er staan er twee op zijn terrein.

Het is werkelijk een klein paradijs waar we zes nachten zullen verblijven. Goran en zijn vrouw Jelena werken zich een slag in de rondte om het allemaal te onderhouden. Daarnaast heeft hij nog een verhuurbedrijfje en een andere locatie waar appartementen zijn. Daar blijf je wel fit bij.

Wat heet. Ik zie hem komen aanlopen en al op geruime afstand vraagt hij of hij even wat kan vragen. Respect voor privacy. ‘Natuurlijk’, roep ik. Hij vraagt of het goed is dat hij het gras gaat maaien in en rondom de olijfgaard. Dat gaat ongeveer anderhalf uur duren. Geen probleem.

Even later staat de hand- en motormaaier op het gras en op 10 meter afstand doet Goran zijn shirt uit. Als sporter en voetbaltrainer had ik al gezien dat Goran fit was, maar dit was van een andere categorie. Geen gram vet en alléén maar spieren. De buikspieren lagen er ‘dik’ op, net als borst- en rugspieren, triceps en biceps.

Ik moest even denken aan die reclame waarbij een tuinman een blikje frisdrank opent en daarmee knoeit, zijn shirt uittrekt en de aanwezige dames in vervoering brengt

Mijn vrouw lag vanwege de hitte binnen te lezen en het leek mij het beste dat zo te laten (..). Ik moest even denken aan die reclame waarbij een tuinman een blikje frisdrank opent en daarmee knoeit, zijn shirt uittrekt en de aanwezige dames in vervoering brengt. Nou, die gast woont hier!

Gedurende het grasmaaien op het heetst van de dag komt ook het zweet uit zijn poriën en dat heeft niet bepaald een negatief effect op zijn lijf. Ik heb inmiddels mijn shirt wel aangetrokken (…) Na anderhalf uur is het klusje geklaard en komt hij nog even zijn excuus aanbieden voor de overlast. Het was wel weer een motivatiemoment om na de vakantie aan ‘de slag’ te gaan. Nu eerst nog tien dagen uitbuiken….

Ton Wiggers