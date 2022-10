Gratis kranten tegen de krantenkloof

Nieuws is niet gratis en het maken van een krant is dat zeker niet. Toch wil De Gelderlander komend jaar 175 abonnementen gratis weggeven.

Vorige week stond op deze site een opiniestuk van voormalig SP-leider Ron Meyer over de ‘krantenkloof’. Meyer stelt dat er in verschillende wijken in Nederland, waaronder zijn eigen Heerlen-Noord, een gigantische informatieachterstand bestaat. In deze wijken leest niemand de krant, wordt het nieuws niet of nauwelijks gevolgd.

Het zijn ook de wijken waar inwoners gemiddeld zes jaar eerder dood gaan dan in de rest van Nederland. Waar de opkomst bij verkiezingen laag is. Waar veel minder mensen zich laten vaccineren. Is dat gek? Gezien dat gebrek aan informatie over het nieuws en nieuws over de eigen omgeving in het bijzonder?

Suggesties

Meyer pleit dus voor aanpak van deze kloof en bij het artikel van vorige week vroegen wij u om suggesties. Dat leverde verschillende reacties op. Het meest geopperde idee: maak de artikelen op de site voor iedereen toegankelijk. Een andere lezer stelt voor dat de krant op zoek gaat naar filantropen die de krant gaan betalen. Laat ik vooropstellen, die zijn altijd welkom.

Quote Mocht in 2023 blijken dat dit initiatief werkt, dan zou het navolging kunnen krijgen in de hele maatschap­pij.

Andere ideeën die voorbij komen: Leg kranten in wijkcentra neer waar iedereen ze kan lezen. Maak eens per week een krant voor kinderen zodat zij aan het lezen slaan. Maak het nieuws voor studenten gratis. Maak de krant goedkoper. Hang de krant, net als vroeger, in een etalage in de stad. En, als laatste in deze opsomming, bevorder het delen van de krant met de buren.

Gratis abonnementen

Het zijn allemaal aardige ideeën. Voor ons zal de afweging zijn of ze haalbaar zijn. Feit is wel dat we serieus een steentje bij willen dragen aan het dichten van deze kloof. Zelf werken we nu in eerste instantie aan het plan om volgend jaar 175 abonnementen gratis weg te geven. We bestaan volgend jaar als krant 175 jaar en daar zijn we trots op. Met dit initiatief willen we ons jubileum kracht bijzetten.

Die abonnementen willen we niet lukraak weggeven. We willen kijken of een initiatief als dit echt bij kan dragen aan het dichten van die krantenkloof in de wijken waar het om gaat. We gaan de komende maanden onderzoeken hoe we dit het beste kunnen doen en hoe we hier het meeste van kunnen leren. Daarbij vragen we hulp van wetenschappers en instanties.

175 kranten. Het is waarschijnlijk slechts een druppel op een gloeiende plaat. Maar vele druppels zullen er toch voor zorgen dat de plaat afkoelt. Mocht in 2023 blijken dat dit initiatief werkt, dan zou het navolging kunnen krijgen in de hele maatschappij. En dat is voor iedereen een goede zaak.

Joris Gerritsen, hoofdredacteur De Gelderlander

j.gerritsen@gelderlander.nl