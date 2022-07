Hans kwam thuis, maar de vrouw van zijn dromen was weg

‘Het is de derde week van 1984. Terug van een mislukte wintersportvakantie voor alleenstaanden besloot ik op de zondagavond van thuiskomst wat moed te verzamelen voor de eerstvolgende werkdag van het nieuwe jaar, en naar mijn stamcafé te gaan. Daar ontmoette ik de vrouw van mijn dromen. Het werd erg laat aan de bar en dolverliefd vroeg ik haar of ze wilde blijven slapen. Ze stemde toe. De volgende ochtend vroeg stond ik voor de keus: naar m’n werk gaan of de hele verdere dag met haar in bed blijven. Ik koos - als betrouwbare ambtenaar - voor het eerste. Na een eindeloos lange werkdag trof ik een leeg thuis aan. Ik heb haar nooit meer terug kunnen vinden. Inmiddels ben ik 72 en nog altijd vrijgezel. Is het een wonder dat deze plaat als favoriet op mijn lijstje staat?’