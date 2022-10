Hellingproef was niet gehaald

Het gaf vaak een gevoel van herkenning om te zien dat een hele wijk, een straatje, nog zo is gebleven zoals die in mijn jeugd was. Maar ook dat er hele nieuwbouwwijken uit de grond zijn gestampt waarvan je wist dat ze er waren, maar waar je gewoonlijk niet kwam want wat moest je er ook zoeken.

Dus die Iekenbult was toen ook al een uitdaging voor mij en mijn kameraad Frits. We hadden het idee om een tandemfiets te maken en zogezegd, zo twee oude herenfietsen van de sloop in de beurt gehaald. Beetje zagen, beetje lassen. Alleen kregen we de twee kettingen niet recht tegenover elkaar waarop we besloten dat met een beetje trekwerk en nog kleine aanpassingen het nog wel aardig was wat we in elkaar hadden gebakken.