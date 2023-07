Het afspraakje

Dit afspraakje is voor mij geregeld door een supercharmante dame. In een mooie helderwitte tuniek. Die tuniek moet vast iets geruststellends uitdragen. Maar op mij heeft hij in ieder geval niet het beoogde rustgevende effect.

De date staat pas voor over een half jaar. Ik zie er nou al tegenop, en dat terwijl ik zelfs twee keer per jaar met deze zelfde heer afspreek. Onze relatie lijkt zich echter niet te verdiepen. Hij blijft wat oppervlakkig. Dit wil ik graag zo houden.

Eén keer is onze date wat uit de hand gelopen. Hij wees me zeer resoluut af. Hij was niet de juiste persoon voor mij. Ik werd door hem doorverwezen. Naar een andere, onbekende man.

Ondanks mijn rustgeven­de Oxazepamme­tjes was ik op van de zenuwen

Hier zag ik helemaal tegenop, tegen deze afspraak. Er werd nota bene ‘spoed’ bij vermeld. Toen ik me voor deze date meldde, werd ik ontvangen door liefst vier alleraardigste dames. Allen in een spierwitte outfit.

Ik zou dus zeer relaxed mijn afspraak in moeten gaan. Maar niets was minder waar. Ondanks mijn rustgevende Oxazepammetjes was ik op van de zenuwen. Eigenlijk was dat niet gek, want hij zou gelijk al tijdens deze allereerste afspraak grondig te werk gaan. Dat was me van tevoren al verteld.

Het is toch nog goed gekomen, met deze laatste date. De tranen rolden me van angst over de wangen, maar ik heb de afspraak geheel uitgezeten. Heb wel angstvallig vermeld dat ik een tweede afspraakje niet zag zitten.

De kaakchirurg keek wat bedroefd, maar begreep me volkomen.

Brigitte van Dijk