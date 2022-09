‘Het leek wel of het lied over mij ging’

‘Ik denk ongeveer in 2008 had mijn man muziek van Kurt Nilsen voor mij op een cd gezet. Op Moederdag op weg naar mijn moeder en vader zat deze cd voor het eerst in de auto. Bij het lied Singing the song sprongen mij de tranen in de ogen. Dit was helemaal mijn lied en het leek wel of het over mij ging, omdat ik zelf ook een singer- songwriter ben. In het jaar 2009 is mijn man plotseling overleden en bleef ik achter met twee kleine kinderen. Toen ik dat lied daarna weer hoorde, klopte de tekst nog beter. Prachtig, wat heb ik hem al vaak gedraaid en hij blijft geweldig. Er luistert altijd nog iemand naar mij en ja dat is mijn man, zo zegt het lied. Een hit maken is alles wat ik nog mag doen en dan klopt het lied helemaal. Inmiddels heb ik een lied gemaakt: My man. Misschien wordt hem dat wel.’