‘Ze zingt over het verlies van haar zusje, oftewel mijn dochter Rebecca, en haar vader. Rebecca is maar 24 jaar geworden. Telkens als ik dit nummer hoor, ga ik terug naar die dag. Ook ben ik zó trots op Cassandra, die haar talent als singer-songwriter gebruikt om haar gevoelens en gedachten uit te drukken. Het lied geeft mij troost en hoop. Ik voel mij er heel erg door verbonden met allebei mijn dochters. Doorademen, wat er ook op je pad komt, hoe moeilijk die periode in je leven ook is. Het lied heeft mij de kracht gegeven om door te gaan. Het gaat over het verlies, maar nog meer over de rauwe pijn die wij als gezin voelen en hoe we samen daar doorheen gaan, omdat dat de enige weg is. Maar ook over de angst van Cassandra om mij te verliezen, omdat ze dan als enige uit ons gezin overblijft.’