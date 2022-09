‘Het voelde of Heaven must be missing an angel speciaal voor mijn vrouw bedoeld was’

,,Toen Tavares in 1976 Heaven must be missing an angel uitbracht leerde ik ook mijn vrouw in dat jaar kennen. Het was liefde op het eerste gezicht tussen ons twee. De titel van het nummer gaf mij het gevoel dat het lied speciaal voor haar was. Inmiddels zijn we al 43 jaar gelukkig getrouwd. Dit nummer is nog steeds speciaal voor mij.”