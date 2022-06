‘Hij deed niet alleen de presentatie van Top Pop op televisie. In de jaren zeventig had Ad Visser op de radio ‘Super Clean Dream Machine’. Hij draaide toen een nummer dat me altijd is bijgebleven: Breathe in the air van Pink Floyd. Breathe in the air stond op het album ‘The dark side of the moon’. Ik vond het, voor de andere vier, reuze lastig een keuze te maken, want er staan nog vele artiesten en nummers op mijn lijst van favorieten.’