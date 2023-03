Hoe kon ik deze boeken op de plank hebben laten staan?

Gastschrijvers Appels van de nonnetjes

Dat in oktober de appels rijp zijn, herinnert me eraan toen ik elf jaar was. Er waren plekken waar je gratis aan appels kon komen, alleen ging dat wel met de nodige risico’s gepaard. Eén zo’n plek was de muur van het klooster. Ik hoor u denken ‘muur, klooster’, maar dat zat zo.