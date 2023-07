GastschrijversHet is maandagochtend, de zon speelt verstoppertje achter de wolken en wil maar niet doorbreken. Een dilemma dringt zich aan ons op. Wat gaan we doen.

Straks staan drie kleinkinderen, twee broertjes en hun neefje, voor de deur die aan onze zorg worden toevertrouwd. Zij barsten doorgaans van de energie en ons huis is al gauw te klein voor dit vrolijke trio.

De buienradar hebben we, tegen beter weten in, al verschillende keren geraadpleegd, in de hoop dat de voorspelde buien overgewaaid zijn. Helaas. Het geplande dagje speeltuin is geen optie dus gaan we voor plan B: de binnenspeeltuin.

Even later begint de invasie en rollen de jongentjes, bij wijze van begroeting, stoeiend over de grond. De ouders nemen afscheid van hun kroost, dat zich al niet meer bewust is van hun aanwezigheid, om zich vervolgens te haasten naar hun werkplek.

Onze woonkamer is dan inmiddels al omgetoverd tot een racebaan. We krijgen het voor elkaar om het drietal op hun stoelverhogers en in hun veiligheidsriemen te hijsen. Aangekomen op de plaats van bestemming, sluiten we aan bij een indrukwekkende wachtrij, plan B is populair.

Eenmaal binnen rennen de jongens enthousiast op de mijn ogen erg gevaarlijke speeltoestellen af. Zij zien geen gevaren, ik wel. Verbaasd roep ik naar mijn man: ,,Heb je gezien hoe hoog die glijbaan is?” Hij antwoord lachend terwijl hij zich met een kop koffie strategisch positioneert op het horecaplein: ,,Laat gaan, het zijn jongens die stoeien, klimmen en rennen.”

Ik houd mijn clubje nauwlettend en wat minder relaxed in de gaten, mijn stappenteller maakt overuren. Geheel in tact leveren we de jongens aan het einde van de middag af bij hun ouders. Thuisgekomen zegt mijn man terwijl ik me op de bank laat vallen: ,,Ik ga even een rondje hardlopen.”

Carmen Schlosser uit Beuningen