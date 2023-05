Humor ligt op straat

In plaats van de grote tuincentra te spekken, zocht ik dit jaar mijn heil bij de kleinschalige zelfstandige en was positief verrast door het aanbod en het onderhoud aldaar. Maar ook door de ‘waakhond’ die we voor de gelegenheid nog even moesten wakker maken, de lieve oude lobbes! Ik moest er stiekem om lachen en het flitste door me heen: de humor ligt gewoon op straat, als je er maar voor open staat.

Het deed me denken aan mijn tripje naar AH deze week. Ik zette net mijn fiets in het rek toen ik een passerende man hoorde zeggen: ,,Kom, Vader, loop eens door!” Even grabbelde ik in mijn geheugen, want ik had toch echt maar één persoon langs zien lopen en op leeftijd ook nog eens. Bovendien vond ik de toon nogal oneerbiedig naar je vader toe en ik draaide me dan ook ietwat plaatsvervangend verontwaardigd om.

Quote Wat een heerlijk idee, de naam van de hond, zo had je altijd nog Vader bij je, ook al was je zelf dan al een bejaarde geworden

Ik schoot in de lach toen ik de man met zijn aangelijnde hond het plein zag verlaten en mijn gevoel sloeg om als een blad: ,,Wat een heerlijk idee, de naam van de hond, zo had je altijd nog Vader bij je, ook al was je zelf dan al een bejaarde geworden!”

Bij het Kruidvat onlangs stond ik bij de kassa te wachten in de rij, toen een oud besje (want dat was ze echt!) de rij langzaam, voetje voor voetje, voorbij schoof om iets aan de kassière te vragen: “Hebben jullie nog Snelle Jelles?”

Marianne Strolenberg uit Wijchen