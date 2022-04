‘Ik ben geboren in 1973 en word blij van muziek uit de jaren tachtig. Ik kom uit een warm nest en mijn jeugd was zorgeloos, vandaar dat ik me heerlijk voel bij muziek uit die tijd. Mijn nummer één is dan nét geen jaren tachtig, maar voor mij de absolute nummer één! Het was één van de lievelingsnummers van mijn vader. Ik heb dit nummer bij een karaokeshow voor hem gezongen in Portugal. Hij was mega trots. Helaas is mijn vader in 2012 plotseling overleden. Sindsdien heeft Nothing compares to you nóg meer waarde voor mij gekregen.’