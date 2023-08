GastschrijversJa… de klaprozen bloeien weer. Van veldbloemen word ik blij. Hoewel ik weinig namen ken, geniet ik van de natuur als ik langs het kanaal, over de dijk of door het bos loop of fiets. Het is sowieso heerlijk om buiten te zijn.

Gelukkig heb ik een tuin. Die zou er verzorgd uit moeten zien, maar dat is het tegenstrijdige. Het tuingevoel, ik heb het niet. Wroeten in de aarde, een border aanleggen of een bak vullen met bloemen. Het zegt me niks.

Toen ik nog thuis woonde, moest ik altijd lachen als er tantes op bezoek waren. Steevast liepen ze met mijn moeder een rondje door de tuin, waarbij elke plant werd besproken en bewonderd. Ik vond het komisch hoe die oudjes uren konden praten over tuinieren en alles wat daarmee te maken heeft. Ze vermaakten zich prima en wisselden stekjes uit.

Ik moet zeggen, we hadden ook een prachtige tuin, want mijn moeder had wat je noemt groene vingers. Zelf lag ik liever met een boek in het weiland tussen de paardenbloemen.

Tot mijn verbazing behoor ik intussen tot de generatie ‘oude tantes’ want wat blijkt? Bij elk bezoek of feest van familie of vrienden komt het onderwerp aan bod, meestal uitgebreid. Het lijkt wel of ik als enige niet kan meepraten. Ze begrijpen niet dat ik dat gevoel niet ken.

Vorige week nog kreeg ik van een vriendin stekjes mee voor mijn tuin. ,,Bodembedekkers”, zei ze, ,,daar hoef je niets aan te doen.” Jammer genoeg staan ze nog steeds in een emmer water, want om ze te planten moet ik eerst het onkruid verwijderen en dat is zonde omdat er leuke bloemetjes tussen staan. Dus zit ik op mijn terras met uitzicht op de overkant van de sloot waar de boterbloemen boven het gras uitsteken.

Oda Roelofs uit Nijmegen