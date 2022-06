‘Ik was verkocht en ben nog steeds een Stone’

,,Het was 1964. Ik was 13 en in die tijd was je óf voor The Beatles, óf voor The Rolling Stones. Ik twijfelde. Maar die twijfel verdween toen ik het intro hoorde van It’s all over now van The Rolling Stones. Ik was verkocht. En nu, heel veel jaren later, ben ik nog steeds een ‘Stone’. Verder houd ik van heel veel wat met rock en blues te maken heeft.”