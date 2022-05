‘Ik zou met gemak dit lijstje kunnen vullen met alleen Queen-liedjes. Heerlijk die pittige songs vol emotie. The Show must go on staat daarbij voor mij bovenaan. Het thema van The Show must go on is ook te vinden in het gevoelige liedje van Melanie, Tuning my guitar. Voor mij staan dit soort nummers symbool voor ons aller leven, zeker in deze tijd: het leven moet doorgaan. Daar moet je natuurlijk ook wel voor vechten, zoals Beth Hart laat zien, die zichzelf toespreekt in Setting me free.’