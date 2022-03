‘Het was in de jaren zestig toen dit album uitkwam. Ik was als horlogemaker werkzaam bij een juwelier in Doetinchem. Ik had het plan om snel terug te gaan naar Nijmegen om daar een reparatiebedrijf te beginnen. Op een dag zat ik ’s morgens al om half zeven thuis achter de werkbank. Tegenover ons huis liepen de kippen te kakelen en de hanen te kraaien. Ik zette de LP op en hoorde ‘Monday morgen five or clock when de day begin, good morning sun’. In de tuin aan de overkant kraaide de haan en ook op de LP. Daarom vergeet ik dat nooit meer.’