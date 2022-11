Ineke uit Zevenaar zoekt een lift én een nieuwe strijker

Vanaf haar 16de speelt Ineke Bokken (64) uit Zevenaar viool. Ze werkte korte tijd als apothekersassistent, maar ging zich al snel toeleggen op de muziek. ,,Ik speelde bij een koor en kwam via via bij een operette-orkest terecht”, vertelt ze.



,,Dat vond ik zo leuk, dat ik bij meerdere operetteverenigingen en begeleidende orkesten ging spelen. Deze amateurgezelschappen konden ons hooguit een kleine vergoeding en de reiskosten betalen, maar ik vond dat geen probleem. Ik vond het fijn om te doen. Mijn man had een goede baan, waardoor ik in de muziek lekker creatief bezig kon zijn.”

Nieuw orkest

Na een verhuizing van Epe naar Zevenaar ging Bokken op zoek naar een nieuw orkest. Ze kwam terecht bij symfonieorkest Nova in Arnhem. ,,Inmiddels speel ik alweer elf jaar in dit 35-koppige gezelschap. Elke donderdagavond hebben we een repetitie en jaarlijks verschillende uitvoeringen. We brengen klassieke stukken en werken van hedendaagse componisten.

,,Na een netvliesloslating zie ik nog maar met één oog. Daardoor durf ik ’s avonds niet meer achter het stuur. Overdag gaat het nog wel, met extra spiegels. Mijn hersenen zijn inmiddels getraind in het interpreteren van diepte, maar in het donker is dat lastiger. Gelukkig vond ik een medeorkestlid met wie ik kon meerijden. Maar deze altviolist hield er onlangs mee op. Onze repetitieruimte is buiten de stad langs een dijk en daar kan ik niet met het openbaar vervoer komen.”

Meerijden met nieuw orkestlid

Bokken kwam op het idee om een oproepje naar deze krant te sturen. Voor een lift én een nieuw orkestlid. ,,We hebben nu behoefte aan een nieuwe altviolist, maar andere strijkers zijn ook welkom.”



Bokken kan eventueel wel een klein stukje zelf rijden. Ze hoopt iemand te vinden die haar kan meenemen naar de wekelijkse repetities en de uitvoeringen, die ook voornamelijk in de avond plaatsvinden. ,,Ik snap dat deze specifieke vraag lastig is, maar je weet nooit.”

Wie graag met Ineke Bokken in contact wil komen, kan mailen naar bernardina2013@yahoo.com.