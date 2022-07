GastschrijversDe verjaardag van mijn vrouw was in aantocht en omdat het een mijlpaal betrof, moest er natuurlijk een bijpassend jurkje worden gekocht. Al drie weken van tevoren reden de koeriers dagelijks naar ons huis (althans, zo voelde ik dat, maar dat was héél erg overdreven).

Geen van de kledingstukken bleek de ‘wowfactor’ te hebben. Ondanks dat ik al meerdere keren, zo enthousiast mogelijk, positief had gereageerd. Nu is tonen van nieuwe kleding tijdens het sportjournaal ook niet erg handig als je serieus aandacht wilt krijgen, maar dat terzijde.

Ook de weersverwachting speelt mee: is het erg zonnig of toch niet. Moet er dan een vestje bij of toch niet. Behoorlijk zwaarwegende dillema’s, waar niet te licht over gedacht moet worden. In een vlaag van complete verstandsverbijstering stel ik voor ‘naar de winkel’ te gaan, daar valt wel iets te vinden. Immers, ik ben voorstander van het ondersteunen van de lokale ondernemer.

Nou, dat kon rekenen op enthousiasme en 24 uur later zat ik op een stoeltje in een kledingwinkel met naar mijn gevoel oneindig veel mogelijkheden, toch? Een kleine twee uur later zag ik de mevrouw die haar hielp, zenuwtrekken in het gezicht krijgen.

Een half uurtje daarna rende de collega het magazijn in om de nieuwe collectie (die nog in het plastic zat) dan maar te proberen. Maar mijn vrouw (de lieverd) laat zich niet met een kluitje (of verkeerd jurkje) in het riet sturen.

Quote Op weg naar de auto hoorde ik de schat zeggen: ‘Mooi jurkje, maar voor het feest kijk ik toch nog even op internet. Iets écht passends’

Ik betrap mij erop dat ik inmiddels door de bomen het bos ook niet meer ontwaar. En dan, toch. Ik hoor een tevreden eega zeggen: 'die neem ik'. Ik zie de opluchting in de ogen van de twee dames en lees daaruit iets van ‘dacht dat het nooit zou gebeuren’.

Ik was de opvulling in de winkel, waarbij ik wel gevraagd werd naar mijn mening, maar ik schijn er totaal geen verstand van te hebben. Op weg naar de auto hoorde ik de schat zeggen: ‘Mooi jurkje, maar voor het feest kijk ik toch nog even op internet. Iets écht passends’. Help!

Ton Wiggers uit Terborg

