Liever een Achttien-karaats Rolex van 36.000 euro, met diamanten of een Mickey Mouse horloge?

Binnen kijken bij Antoinet was vroeger al gek van Home Alone, nu woont ze in een écht kersthuis

LIENDEN - ,,Als kind was ik gek van de film Home alone. Ik zei toen: later wil ik ook zo’n huis met Kerstmis!” Antoinet Ubeda kijkt tevreden rond in haar woonkamer. Haar wens is uitgekomen: de eikenhouten meubels gaan schuil onder uitbundige versiering. In de tuin strijden onder andere een enorme kerstman en een sneeuwpop om de aandacht. Binnen en buiten hangen zeker 80.000 lichtjes.