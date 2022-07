Mariëtte en Ton leven zelfvoorzienend in en rond een Spaanse finca: ‘Warm douchen kost amper energie’

,,Elke dag lezen we de digitale Gelderlander. Zo weten we wat er in Nederland en in de Liemers gebeurt”, vertelt Mariëtte Huijskes. Zij en haar man Ton verruilden acht jaar geleden Doesburg voor het Spaanse dorpje Aspe.

,,Ik heb fibromyalgie, het Nederlandse rotweer nekte me. Hier, in de buurt van Alicante, is het ’s winters overdag zo’n achttien graden en is het droger. We zijn bovendien gek op Spanje.”

Boerenhuisje

Hun finca, een boerenhuisje uit 1963, hebben ze gerenoveerd. In veel Spaanse plattelandswoningen kom je meteen binnen in de woonkamer, zonder hal. Alles is gelijkvloers: de open keuken en de twee slaapkamers grenzen direct aan de woonkamer. “Dat scheelt loze ruimte. Verder is er een douche, een toilet en Tons ‘werkhok’. Hij onderhoudt alles.”

De bruine plavuizen zijn praktisch. Een gok was de ‘Meilandjes-blauwe’ huiskamerwand. ,,Die hadden die kleur in hun Franse kasteel. Best spannend om blauwe verf op de muur te smeren, maar ik ben blij met het resultaat.”

Overdekte terrassen

Volledig scherm Mariëtte Huijskes op het terras met kofffie Het leven speelt zich vooral buiten af, op twee overdekte terrassen. In de winter zitten ze achter, met uitzicht op de bergen. Het terras bij de keuken, met Portugese tegels, biedt meer koelte in de zomer. Ze plonzen regelmatig in hun eigen zwembad en zijn trots op hun geplaveide oprit: ,,Net Dallas of Dynasty.”



Ze wonen zelfvoorzienend, met een eigen bron. Op hun terrein stroomt een ondergrondse rivier. De daken zijn voorzien van zonnepanelen. De overtollige energie slaan ze op in 24 accu’s. Voor noodstroom is er een aggregaat. ,,Een buizenstelsel, ook op het dak, verwarmt water voordat het in de ketel verdwijnt. Warm douchen kost nauwelijks energie. Regelmatig ontvangen we gasten met een camper. Heel gezellig! Ook zij gebruiken duurzaam water en elektra.”

Terrein

Achter de finca ligt een flink terrein. Mariette wijst naar de bomen. ,,Olijven, palmen, fruit.” Er is op het platteland geen riolering, toilet en douche komen uit in een septic put. ,,Water gaat vanuit die put gefilterd weer de grond in. We leven echt off-grid.”

